79 волков добыли охотники в Псковской области с начала года

17:35, 14 февраля 2025, ПАИ

79 волков добыли охотники в Псковской области с начала года, сообщил заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Квоты на отстрел волков нелимитированные. Премия составляет 15 тысяч рублей вне зависимости от пола и возраста животного», – отметил Андрей Горкунов и добавил, что буквально на прошлой неделе начали приходить первые сообщения о волках, которых видели в деревнях Псковской области.

Заместитель председателя профильного комитета также подчеркнул, что всего за прошлый год было добыто 356 волков. Эта цифра оказалась рекордной.

Ранее сообщалось, что стая волков разгуливает в Пустошкинском районе.