79 волков добыли охотники в Псковской области с начала года
79 волков добыли охотники в Псковской области с начала года, сообщил заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Квоты на отстрел волков нелимитированные. Премия составляет 15 тысяч рублей вне зависимости от пола и возраста животного», – отметил Андрей Горкунов и добавил, что буквально на прошлой неделе начали приходить первые сообщения о волках, которых видели в деревнях Псковской области.
Заместитель председателя профильного комитета также подчеркнул, что всего за прошлый год было добыто 356 волков. Эта цифра оказалась рекордной.
Ранее сообщалось, что стая волков разгуливает в Пустошкинском районе.
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