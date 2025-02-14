Не купить и не снять: почему в России растёт стоимость аренды жилья

16:59, 14 февраля 2025, ПАИ

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в России за год выросла на 15,8 %, следует из данных «Яндекс Аренды». О причинах увеличения цен на съёмное жильё, а также о ситуации с арендой в Псковской области корреспонденту ПАИ рассказали эксперты регионального рынка недвижимости.

На равных условиях

Ситуация на рынке долгосрочной аренды жилья в России, при которой ипотека стала малодоступной, а минимальные ставки на коммерческую ипотеку составляют около 30 %, привела к тому, что аренда стала выгоднее покупки собственной квартиры под высокие проценты.

«Если сравнить покупку однокомнатной квартиры в ипотеку и найм [аренда. - Прим. ПАИ], то мы увидим, что найм сейчас выгоднее», – говорит агент по недвижимости агентства «Диалог» Александр Мальцев. Даже если у человека есть первоначальный взнос, например, миллион рублей на покупку квартиры за три миллиона, ежемесячный платёж составит 55–60 тысяч рублей в зависимости от процентной ставки, а при найме эту же однокомнатную квартиру можно снять за 25–30 тысяч рублей без учёта оплаты ЖКУ, подсчитал эксперт.

Еще один фактор роста цен на аренду: высокие платежи по ипотеке создали отложенный спрос на жильё. Количество желающих снять квартиру стало больше, поэтому цена на долгосрочную аренду и выросла. «Раньше ипотечный платёж был практически равен арендной плате, сейчас же выгоднее снимать квартиру на долгий срок. Создался небольшой дефицит», – дополнил Александр Мальцев. Несмотря на то что цены выросли, на текущий момент они застыли: «Ситуация на рынке найма жилья всё-таки выровнялась. Я вижу по сделкам, что движение есть – люди покупают квартиры, а вариантов появляется всё больше», – подчеркнул собеседник ПАИ.

Цены на долгосрочную аренду жилья в Псковской области выросли примерно на 15–20 %. С 2016 по 2022 год аренда в регионе практически не росла и держалась на уровне семи – десяти тысяч рублей в месяц за квартиру в новом ЖК. «Уже после 2022 года произошёл резкий рост цен в связи с ипотечными ставками, да и общемировыми событиями – например из-за пандемии», – акцентировал внимание Александр Мальцев. Также ценообразование в любом регионе сильно зависит от ключевой ставки, которую Банк России сохранил на уровне 21 % уже второй раз.

Сутки дороже месяца

Ценообразование напрямую зависит от типа арендодателей. Их всего два: люди с лишней жилплощадью, продавать которую они пока что не собираются, и те, кто целенаправленно приобретает квартиры для ведения арендного бизнеса, обратил внимание генеральный директор «Avi. Group. Центр недвижимости» Алексей Иванов. «У первых количество предложений выбывает со временем: часть квартир продаётся, а часть переходит на посуточную аренду. Вторые влияют на рынок недвижимости сильнее за счёт того, что приобретают квартиры для последующей сдачи. Эта категория арендодателей стала активно переходить в сегмент посуточной аренды, так как в ней можно заработать больше», – отметил он. Таким образом, новых предложений на долгосрочную аренду жилья стало меньше. В итоге и новые игроки не приходят в сегмент долгосрочной аренды, и сдающие квартиры на долгий срок ушли в посуточную.

Количество предложений квартир в долгосрочную аренду в Псковской области, по данным «Авито Недвижимости», выросло на 12 % в четвёртом квартале прошлого года. Самыми популярными форматами жилья у псковичей стала аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир. Спрос остался на прежнем уровне, однако жители области стали на 61 % чаще интересоваться трёхкомнатными квартирами, на 46 % – студиями и на 4 % – двухкомнатными вариантами.

Инфляция в России по итогам прошлого года составила 9,52 %. Некоторые арендодатели живут только на деньги от квартирантов, а в связи с общей инфляцией и подорожанием всех товаров дохода от той аренды, которая была раньше, на «прежнюю» жизнь уже не хватает, считает Александр Мальцев. Он пояснил, что собственники могут повысить плату за аренду в случае, если квартира сдаётся по одной и той же цене уже полгода – год.

В ожидании ценопада

Говоря о снижении цен на долгосрочную аренду жилья, Алексей Иванов отмечает, что цена будет зависеть от спроса в сегменте посуточной аренды: «Если спрос на посуточную аренду останется высоким, как и в последние два года, то ожидать падения стоимости не стоит. Однако если спрос снизится, участники вернутся в долгосрочную аренду и тогда цены стабилизируются, а потом пойдут вниз». По данным «Авито Недвижимости», сейчас средняя стоимость аренды на длительный срок в Псковской области за однокомнатные квартиры составляет 19 тысяч рублей, двухкомнатные – 22 тысячи, трёхкомнатные – 27 тысяч и за студии – 18 тысяч. Но и тут разброс цен будет зависеть от многих факторов: местоположения, оснащенности квартиры, возраста жилого фонда.