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Экономика

Предложения квартир для долгосрочной аренды в Псковской области выросли на 12%

Предложения квартир для долгосрочной аренды в Псковской области в четвёртом квартале 2024 года выросли на 12 % по сравнению с третьим кварталом. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Фото: ПАИ

Предложения трёхкомнатных квартир увеличились на 38 %, двухкомнатных – на 17 %, однокомнатных – на 16 % и студий – на 8 %. «Рост предложения связан с перетоком части собственников с рынка продажи жилья на рынок долгосрочной аренды», – отметили в пресс-службе.

По итогам четвёртого квартала прошлого года спрос на долгосрочную аренду квартир в Псковской области практически не изменился относительно предыдущих трёх месяцев, но по отдельным форматам комнатности наблюдался рост: жители области стали на 61 % чаще интересоваться трёхкомнатными квартирами, на 46 % – студиями и на 4 % – двухкомнатными вариантами.

Самыми популярными форматами жилья у псковичей стала долгосрочная аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир: 49 % и 28 % соответственно. Их средняя стоимость составила 19–22 тысячи рублей в месяц.

Скриншот: пресс-служба «Авито» по Северо-Западу

Ранее генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко рассказал псковичам, что застройщик может сделать скидку на квартиру в новостройке только тогда, когда ему нужно закрыть какой-то из своих финансовых вопросов. Он также добавил, что высокий спрос на аренду жилья вызвал увеличение цен на неё.

Напомним, что в Пскове построят новый многоквартирный дом комфорт-класса.

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