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Актёр Фёдор Добронравов принял участие в памятном митинге в честь подвига Матвея Кузьмина в Великолукском районе

Торжественная церемония открытия памятной доски Герою Советского Союза Матвею Кузьмину состоялась в поселке Дубрава-1 Великолукского района. Об этом пишет газета «Наш путь».

Фото: газета «Наш путь»

В церемонии открытия приняли участие известный российский актёр театра и кино, народный артист России Фёдор Добронравов, председатель экономического комитета Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов, глава Великолукского района Алексей Кузьмин, а также местные жители.

«Большое спасибо за то, что здесь, у вас, проводится такая серьезная работа по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. В наше время очень важно помнить о своих корнях, ведь и сегодня наши ребята, как и в те годы, защищают интересы нашей Родины и ее право на жизнь. Сегодня мы как никогда должны гордиться нашими героическими предками и передавать память о них. Спасибо вам!» – отметил Федор Добронравов, передает «Комсомольская правда в Пскове».

Церемония открытия доски на фасаде Лычевской школы была приурочена к 83-й годовщине совершения подвига.

Затем состоялся ставший уже традиционным поход «Тропа героя». Порядка двухсот человек прошли от Лычевской школы до Малкинской высоты, где Матвей Кузьмин совершил свой легендарный подвиг.

  • Актер Фёдор Добронравов принял участие в памятном митинге в честь подвига Матвея Кузьмина в Великолукском районе
    Фото: газета «Наш путь»
  • Актер Фёдор Добронравов принял участие в памятном митинге в честь подвига Матвея Кузьмина в Великолукском районе
    Фото: газета «Наш путь»
  • Актер Фёдор Добронравов принял участие в памятном митинге в честь подвига Матвея Кузьмина в Великолукском районе
    Фото: газета «Наш путь»
  • Актер Фёдор Добронравов принял участие в памятном митинге в честь подвига Матвея Кузьмина в Великолукском районе
    Фото: газета «Наш путь»
  • Актер Фёдор Добронравов принял участие в памятном митинге в честь подвига Матвея Кузьмина в Великолукском районе
    Фото: газета «Наш путь»
  • Актер Фёдор Добронравов принял участие в памятном митинге в честь подвига Матвея Кузьмина в Великолукском районе
    Фото: газета «Наш путь»
  • Актер Фёдор Добронравов принял участие в памятном митинге в честь подвига Матвея Кузьмина в Великолукском районе
    Фото: газета «Наш путь»
  • Актер Фёдор Добронравов принял участие в памятном митинге в честь подвига Матвея Кузьмина в Великолукском районе
    Фото: газета «Наш путь»

Напомним, в Псковской области проходят съемки художественного фильма, который посвящен подвигу Матвея Кузьмина. В нем снимаются Фёдор и Виктор Добронравовы, Мария Шукшина, Наталья Суркова и Артем Быстров.

Ранее сообщалось, что четырёхлетняя девочка Ева, которая живёт в Великих Луках, снимается в фильме «Семь вёрст до рассвета». Также в съемках участвуют великолукские реконструкторы.

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