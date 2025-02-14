Первая аллергия не за горами: цветения каких растений стоит опасаться псковичам

17:40, 14 февраля 2025, ПАИ

Цветения каких растений стоит опасаться псковичам, рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог регионального комитета по здравоохранению Анастасия Кирильчик в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Проявления аллергии в регионе традиционно связаны с пылением берёзы и орешника в конце марта и начале апреля. Обычно первые такие случаи фиксируются с первых дней начала пыления растений», – отметила врач.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на московского аллерголога-иммунолога Дарью Жукову, появление пыльцы орешника уже фиксируют на Северо-Западе страны. Пылинки заносит из Европы, поэтому люди, страдающие весенним поллинозом, уже сейчас могут ощущать первые симптомы.

Ранее сообщалось, что сезон аллергии в Псковской области может начаться раньше обычного из-за изменчивой погоды и тёплой зимы.