Первая аллергия не за горами: цветения каких растений стоит опасаться псковичам
Цветения каких растений стоит опасаться псковичам, рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог регионального комитета по здравоохранению Анастасия Кирильчик в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Проявления аллергии в регионе традиционно связаны с пылением берёзы и орешника в конце марта и начале апреля. Обычно первые такие случаи фиксируются с первых дней начала пыления растений», – отметила врач.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на московского аллерголога-иммунолога Дарью Жукову, появление пыльцы орешника уже фиксируют на Северо-Западе страны. Пылинки заносит из Европы, поэтому люди, страдающие весенним поллинозом, уже сейчас могут ощущать первые симптомы.
Ранее сообщалось, что сезон аллергии в Псковской области может начаться раньше обычного из-за изменчивой погоды и тёплой зимы.
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