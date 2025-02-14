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Общество

33 кота и собаки привили бесплатно на станции ветслужбы в Гдове

На станции ветслужбы в Гдове проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Об этом пишет районная газета «Заря».

Фото: газета «Заря».

«Очередной такой «прививочный» день, который состоялся вчера, на приём заботливые хозяева привели 33 кота и собаки. Объявления о днях бесплатной вакцинации «Гдовская заря» всегда заранее публикует на своих страницах, поэтому не пренебрегайте возможностью и своего питомца от опасного заболевания уберечь, и окружающих от беды обезопасить», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что 18 случаев бешенства зарегистрировали в Псковской области в прошлом году.

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