33 кота и собаки привили бесплатно на станции ветслужбы в Гдове

19:22, 14 февраля 2025, ПАИ

На станции ветслужбы в Гдове проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Об этом пишет районная газета «Заря».

«Очередной такой «прививочный» день, который состоялся вчера, на приём заботливые хозяева привели 33 кота и собаки. Объявления о днях бесплатной вакцинации «Гдовская заря» всегда заранее публикует на своих страницах, поэтому не пренебрегайте возможностью и своего питомца от опасного заболевания уберечь, и окружающих от беды обезопасить», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что 18 случаев бешенства зарегистрировали в Псковской области в прошлом году.