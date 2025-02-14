Первый муниципальный этап детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок» прошёл в Пыталово

20:02, 14 февраля 2025, ПАИ

В Пыталово прошел первый муниципальный этап Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок», направленный на привлечение школьников к занятиям физической культурой и стрелковыми видами спорта. Мероприятие прошло на базе отдела Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в нем приняли участие четыре команды из Пыталовской, Линовской, Гавровской средних и Вышгородецкой основной школ округа. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Соревнования включали три задания: стрельба в положении сидя и стоя, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, метание снарядов на дальность.

Команда Линовской средней школы показала лучшие результаты, заняв первое место, за ней следовала команда Гавровская средняя школа, а третье место досталось команде Вышгородецкой основной школе. В личном зачёте среди девушек победила Алёна Князева из Линовской школы, а среди юношей – Алексей Стрелков из той же команды.

Все победители и призёры были награждены грамотами, подарками и памятными сувенирами.

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