Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Смогут ли нейросети заменить людей в некоторых профессиях, предположил Андрей Маковский

Искусственный интеллект становится одним из элементов обыденного мира, таким же, как пластиковые карты, компьютеры, сотовые сети или программы вроде Word и других текстовых редакторов. От того, как искусственный интеллект будет реализован в экономике, промышленности и науке, зависит развитие России, считает депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

Андрей Маковский. Фото: ПАИ

«Приятно видеть, что правительство осознаёт важность внедрения ИИ. Сейчас открываются новые специализации, а ведущие государственные корпорации вкладывают значительные средства в искусственный интеллект. Это правильный шаг. Но возникает вопрос: какое место мы занимаем в гонке за искусственный интеллект? Наши нейросети ограничены определёнными рамками, в то время как их американские и китайские аналоги ничем не стеснены. Возникают вопросы об их доступности. Вопрос о доступности наших нейросетей остаётся открытым», – сказал Андрей Маковский.

Он также отметил, что волнующим для многих остаётся вопрос, смогут ли нейросети заменить людей в некоторых профессиях, как, например, онлайн-переводчики частично заменили живых переводчиков. По мнению спикера, ИИ – инструмент помощи человеку, который может сэкономить время и облегчить выполнение некоторых рутинных задач. Но доводить «черновик» до ума – задача человека.

«Здесь ситуация неоднозначная. Конечно, искусственный интеллект никогда полностью не заменит человека, ведь способность мыслить, структурировать информацию и доводить до совершенства конечный продукт – это уникальные человеческие качества. Однако искусственный интеллект играет важную роль, выполняя функции «ликвидации чистого листа». Например, в науке, журналистике и работе с текстами искусственный интеллект может предоставить черновик, который затем можно доработать. Это большое преимущество. Думаю, что специалисты в любой области, будь то юриспруденция, инженерия или журналистика, найдут способ использовать возможности искусственного интеллекта. За ним будущее», – подчеркнул Андрей Маковский.

Ранее своим мнением о вкладе ИИ в развитие страны поделилась врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 февраля 2025

Схема движения автобуса маршрута №53 в Пскове изменится в феврале
14 февраля 2025

Перспективы развития садоводства и сельского туризма обсудил Михаил Ведерников с представителями АПК
14 февраля 2025

Своё здоровье проверили стругокрасненские школьники в рамках профилактического медосмотра
14 февраля 2025

Смогут ли нейросети заменить людей в некоторых профессиях, предположил Андрей Маковский
14 февраля 2025

В России предложили ввести выплаты за долгий брак
14 февраля 2025

Первый муниципальный этап детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок» прошёл в Пыталово
14 февраля 2025

Соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской консерваторией имени Римского-Корсакова заключил ПсковГУ
14 февраля 2025

33 котов и собак привили бесплатно на станции ветслужбы в Гдове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...