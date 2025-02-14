Смогут ли нейросети заменить людей в некоторых профессиях, предположил Андрей Маковский

20:26, 14 февраля 2025, ПАИ

Искусственный интеллект становится одним из элементов обыденного мира, таким же, как пластиковые карты, компьютеры, сотовые сети или программы вроде Word и других текстовых редакторов. От того, как искусственный интеллект будет реализован в экономике, промышленности и науке, зависит развитие России, считает депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Приятно видеть, что правительство осознаёт важность внедрения ИИ. Сейчас открываются новые специализации, а ведущие государственные корпорации вкладывают значительные средства в искусственный интеллект. Это правильный шаг. Но возникает вопрос: какое место мы занимаем в гонке за искусственный интеллект? Наши нейросети ограничены определёнными рамками, в то время как их американские и китайские аналоги ничем не стеснены. Возникают вопросы об их доступности. Вопрос о доступности наших нейросетей остаётся открытым», – сказал Андрей Маковский.

Он также отметил, что волнующим для многих остаётся вопрос, смогут ли нейросети заменить людей в некоторых профессиях, как, например, онлайн-переводчики частично заменили живых переводчиков. По мнению спикера, ИИ – инструмент помощи человеку, который может сэкономить время и облегчить выполнение некоторых рутинных задач. Но доводить «черновик» до ума – задача человека.

«Здесь ситуация неоднозначная. Конечно, искусственный интеллект никогда полностью не заменит человека, ведь способность мыслить, структурировать информацию и доводить до совершенства конечный продукт – это уникальные человеческие качества. Однако искусственный интеллект играет важную роль, выполняя функции «ликвидации чистого листа». Например, в науке, журналистике и работе с текстами искусственный интеллект может предоставить черновик, который затем можно доработать. Это большое преимущество. Думаю, что специалисты в любой области, будь то юриспруденция, инженерия или журналистика, найдут способ использовать возможности искусственного интеллекта. За ним будущее», – подчеркнул Андрей Маковский.

Ранее своим мнением о вкладе ИИ в развитие страны поделилась врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.