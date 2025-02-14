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Перспективы развития садоводства и сельского туризма обсудил Михаил Ведерников с представителями АПК

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями агропромышленного комплекса Псковской области, которые занимаются переработкой местной продукции. Темой обсуждения стала перспектива развития садоводства и сельского туризма, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«В первую очередь речь шла о яблоках, из которых в Псковской области делают соки, сидры, кондитерские изделия. Основная тема – новые сорта яблок, которые требуются в производстве. Их выведением уже занимаются, но процесс требует времени. Поручил комитету по сельскому хозяйству оказывать необходимую поддержку. Такие проекты имеют большую долгосрочную ценность», – подчеркнул губернатор.

Ещё одной темой стала поддержка садоводства. Сейчас в Псковской области предоставляются ряд субсидий на закладку яблоневых садов и питомников, на уходные работы за плодовыми насаждениями.

«Отдельно уделили внимание продвижению нового событийного бренда региона – фестиваля яблок и традиционных напитков «Лешуга». В прошлом году он собрал много положительных отзывов. В этом году он тоже состоится, планируем, что с 15 по 17 августа», – добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников встретился с представителями РСО.

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