Схема движения автобуса по маршруту № 53 в Пскове изменится в феврале

22:19, 14 февраля 2025, ПАИ

С 17 февраля изменяется схема движения автобуса по маршруту № 53 в Пскове. В аэропорт автобус будет следовать от остановки «Улица Рокоссовского», а из аэропорта – через площадь Ленина до улицы Рокоссовского, сообщили ПАИ в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.



Остановки автобуса при движении в прямом направлении – «Улица Рокоссовского», «Улица Печорская», «Торговый дом», «Библиотека имени Игоря Григорьева», «Улица Юбилейная», «Универмаг», «Магазин Маяк», «Улица Петровская», «Улица Максима Горького», «Площадь Ленина», «Детский парк», «Летний сад», «Улица Металлистов», «Улица Гагарина» (остановка маршрута № 17), «Вокзал», «Птицецех», «Морозовская ветка».

Остановки при движении в обратном направлении – «Аэропорт», «Морозовская ветка», «Птицецех», «Вокзал», «Улица Гагарина», «Улица Металлистов», «Летний сад», «Детский парк», «Площадь Ленина», «Улица Петровская», «Магазин Маяк», «Улица Юбилейная», «Торговый дом», «Улица Печорская» и «Улица Рокоссовского».

Ранее сообщалось, что расписание и схема движения автобуса № 26 «Вокзал» – «УЛК» в Пскове изменятся с 17 февраля.