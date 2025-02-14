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Врач назвала причины возникновения синдрома «разбитого сердца»

Синдром такоцубо, также известный как кардиомиопатия такоцубо или синдром «разбитого сердца», представляет собой острое и временное нарушение функции левого желудочка сердца, сопровождающееся болью в груди. Это состояние возникает как реакция на неожиданное и сильное эмоциональное потрясение. О причинах возникновения синдрома и его симптомах рассказала врач-кардиолог Полина Концедайло в интервью «Известиям».

Эксперт пояснила, откуда взялась подобная терминология. По её словам, в японской культуре слово «такоцубо» обозначает ловушку для осьминогов – керамический горшок с широким основанием и узким горлышком. Именно такую форму приобретает сердце во время развития синдрома такоцубо. Это просматривается на ультразвуковом исследовании (эхокардиографии), рентгенологическом исследовании левого желудочка сердца с контрастным веществом (вентрикулографии), КТ и МРТ сердца, отметила врач.

При развитии синдрома такоцубо сердечная мышца теряет способность к равномерному сокращению. Верхушка сердца становится менее активной, приобретая форму шара и образуя расширенное основание «горшка», в то время как базальные отделы сердца сокращаются сильнее, формируя суженное «горлышко».

Синдром такоцубо может возникнуть на фоне сильного стресса или интенсивных эмоций, но не всегда негативных. Также он может быть связан с различными заболеваниями, острыми состояниями, медицинскими вмешательствами или приёмом определённых лекарств.

Ранее сообщалось, что хирург назвал причины возникновения «вдовьего горба».

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