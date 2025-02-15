Стали известны подробности задержания пьяного водителя, повредившего 10 машин в Пскове

10:36, 15 февраля 2025, ПАИ

Подробностями задержания пьяного водителя автомобиля Toyota, повредившего десять автомобилей на улице Коммунальной в Пскове, поделились очевидцы с корреспондентом ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















«Я увидел происшествие с окна, сразу же вызвал полицию и побежал смотреть, не разбил ли он мою машину. Проследовал до торгового центра, увидел там разбитую в хлам машину, кучу людей и этого человека. На него все ругались, но никто его не трогал. Он попытался сбежать, но я и ещё несколько мужчин за ним погнались. Его задержали, но он сопротивлялся и пытался спровоцировать драку», – отметил очевидец.

После к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. «Только тогда он успокоился», – заключил собеседник.