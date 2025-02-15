Михаил Ведерников: Грабёж нацистов в годы ВОВ оставил на нашей культуре неизгладимый шрам

15:25, 15 февраля 2025, ПАИ

О грабеже нацистов в годы Великой Отечественной войны, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом выпуске рубрики «Родина Знамени Победы» в своём телеграм-канале.

«Великая Отечественная война шла не только на фронте. Политика нацистов на оккупированных территориях сводилась буквально к оскотиниванию населения. Людей лишали базовых прав, запугивали и загоняли на изнурительные работы. Тех, кто сопротивлялся, физически уничтожали. С особым рвением разрушали то, что давало людям силы, – культуру, память, идентичность. Псковская земля ощутила это в полной мере. Перед оккупацией практически весь транспорт по понятным причинам использовали для вывоза людей, поэтому большая часть наших ценностей оставалась здесь и была разграблена нацистами», – отметил глава региона.

За годы оккупации были разорены музеи, церкви, библиотеки и склады. Львиная доля фондов восстановилась из коллекций других регионов Советского Союза. Более того, в силу своего положения Псков превратился в хаб для вывоза культурных ценностей со всего Северо-Запада страны. «Через наш город шло награбленное под Ленинградом, Новгородом и многими другими городами и посёлками. Именно поэтому в Пскове долгое время действовали два самых ярых грабителя рейха», – сказал Михаил Ведерников.

Одним из них – Эрнст-Отто фон Сольмс-Лауба. Он занимался грабежом в составе штаба группы армии «Север». Граф был широко известен тем, что в числе его трофеев была Янтарная комната. Второй расхититель – Альфред Розенберг, один из главных идеологов нацистской Германии. В 1940 году Гитлер лично отдал приказ «оказывать штабу Розенберга всепомерную помощь по перевозке культурные ценностей». В Пскове они создали перевалочные пункты, где складывали для вывоза немыслимое количество сокровищ: они находились в Поганкиных палатах, Солодëжне и церкви Успения с Пароменья.

А самые тяжёлые потери понесли книгохранилища города. Научная библиотека и архив Псковского музея составляли исключительную культурную и историческую ценность. К началу войны на территории Псковщины было более 200 тысяч уникальных старых книжных изданий. Всё это было полностью украдено. Вместе с этим уничтожались частные коллекции, церковные книги и учебники.

«В нашем архиве остался интересный документ начальника Порховского уезда с указанием уничтожить всю большевистскую литературу. В оккупированном Пскове немцы открывали библиотеки, но там были лишь книги, прошедшие жёсткую немецкую цензуру, и пропагандистская литература. Довоенных изданий в Пскове почти не осталось. В итоге до сих пор неизвестно нахождение Библии, напечатанной легендарным Франциском Скориной в 1517 году. Также утрачены Евангелие 1619 года, псалтырь 1625 года и многие-многие другие издания», – перечислил губернатор.

Так, фонд областной библиотеки был утерян полностью. Не осталось буквально ни одной книги, всё потом собирали заново. Библиотека педагогического института в 1943 году почти полностью была вывезена в Ригу. На весь город из довоенных книжных фондов осталось лишь несколько экземпляров. Некоторые из них нашли в ПсковГУ.

«Грабёж нацистов оставил на нашей культуре неизгладимый шрам. Олаф Шольц – сегодня самый непопулярный политик своей страны – сказал, что Германия освободилась от чувства вины. Вроде как они нам уже ничего не должны. Не думаю, что это так, многие наши артефакты до сих пор там, в руках частных коллекционеров. И мы об этом помним», – заключил губернатор Псковской области.