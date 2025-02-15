Новый врач-терапевт приступил к работе в Псковской городской поликлинике

18:19, 15 февраля 2025, ПАИ

Новый врач-терапевт Елена Кучко приступила к работе в подразделении №1 в Псковской городской поликлинике. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Специалист еще в детстве мечтала стать врачом. В 2024 году она окончила обучение в Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело».

«С первого года обучения я поняла, что сделала правильный выбор. Быть врачом - это моё призвание. Терапия интересна тем, что охватывает множество направлений», - поделилась специалист.

Она подчеркнула также, что это благородная профессия. А здоровые и благодарные пациенты вдохновляют ее продолжать совершенствоваться.

Ранее сообщалось, что новые специалисты пришли работать в Великолукскую стоматологическую поликлинику.