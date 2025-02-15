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Общество

Мошенники начали использовать СНИЛС для оформления кредитов на россиян

Мошенники начали использовать СНИЛС россиян, чтобы незаконно оформить на них кредиты. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, пишет «Лента.ру».

«СНИЛС - это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке», - пояснил он..

С помощью СНИЛС мошенники получают доступ к «Госуслугам» жертвы. После этого они могут изменить данные номеров карт и счетов, чтобы получить наловые вычеты или социальные выплаты.

Кроме того, с использованием СНИЛС, мошенники могут зарегистрировать электронные кошельки и аккаунты в банках, добавил Вадим Виноградов.

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