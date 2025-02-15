Мошенники начали использовать СНИЛС для оформления кредитов на россиян

20:38, 15 февраля 2025, ПАИ

Мошенники начали использовать СНИЛС россиян, чтобы незаконно оформить на них кредиты. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, пишет «Лента.ру».

«СНИЛС - это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке», - пояснил он..

С помощью СНИЛС мошенники получают доступ к «Госуслугам» жертвы. После этого они могут изменить данные номеров карт и счетов, чтобы получить наловые вычеты или социальные выплаты.

Кроме того, с использованием СНИЛС, мошенники могут зарегистрировать электронные кошельки и аккаунты в банках, добавил Вадим Виноградов.