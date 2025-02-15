Жители Псковской области могут проголосовать за лучшие открытки ко Дню защитника Отечества

22:39, 15 февраля 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут проголосовать за открытки своих земляков ко Дню защитника Отечества на сайте Музея Победы, сообщили ПАИ в музее.

Рисунки участников конкурса «Защитники Отечества. Zаветам Vерны» из Псковской области вошли в виртуальную выставку Музея Победы.

Познакомиться с работами и проголосовать за понравившуюся открытку можно на сайте. Творческий проект проводят Музей Победы совместно с государственным фондом «Защитники Отечества»

В этом году количество работ стало рекордным - интернет-пользователи смогут увидеть более 45 тысяч рисунков из 89 регионов России, в том числе более 2,5 тысяч открыток из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Традиционно самыми активными стали самые юные участники, они отправили более 29 тысяч работ в возрастных категориях 6-8 и 9-11 лет. Конкурс рисунков был посвящен Году защитника Отечества. Авторы изобразили в своих работах воинов, героев нашей страны разных времен: портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других», - рассказали в Музее Победы.

До 18 февраля предлагается выбрать лучшие рисунки и принять участие в онлайн-голосовании на сайте Музея Победы. В каждой возрастной категории будут определены победители в номинации «Приз зрительских симпатий».

Также до 23 февраля посетители сайта смогут отправить понравившуюся открытку с поздравительным текстом ко Дню защитника Отечества по электронной почте друзьям, близким или коллегам.

Победителей объявят 20 февраля на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве, также их имена опубликуют на сайте.