Жители Псковской области могут проголосовать за лучшие открытки ко Дню защитника Отечества
Жители Псковской области могут проголосовать за открытки своих земляков ко Дню защитника Отечества на сайте Музея Победы, сообщили ПАИ в музее.
Рисунки участников конкурса «Защитники Отечества. Zаветам Vерны» из Псковской области вошли в виртуальную выставку Музея Победы.
Познакомиться с работами и проголосовать за понравившуюся открытку можно на сайте. Творческий проект проводят Музей Победы совместно с государственным фондом «Защитники Отечества»
В этом году количество работ стало рекордным - интернет-пользователи смогут увидеть более 45 тысяч рисунков из 89 регионов России, в том числе более 2,5 тысяч открыток из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
«Традиционно самыми активными стали самые юные участники, они отправили более 29 тысяч работ в возрастных категориях 6-8 и 9-11 лет. Конкурс рисунков был посвящен Году защитника Отечества. Авторы изобразили в своих работах воинов, героев нашей страны разных времен: портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других», - рассказали в Музее Победы.
До 18 февраля предлагается выбрать лучшие рисунки и принять участие в онлайн-голосовании на сайте Музея Победы. В каждой возрастной категории будут определены победители в номинации «Приз зрительских симпатий».
Также до 23 февраля посетители сайта смогут отправить понравившуюся открытку с поздравительным текстом ко Дню защитника Отечества по электронной почте друзьям, близким или коллегам.
Победителей объявят 20 февраля на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве, также их имена опубликуют на сайте.
Жители Псковской области могут проголосовать за лучшие открытки ко Дню защитника Отечества
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