Стало известно о состоянии попавшей под поезд девушки в Великих Луках

23:38, 15 февраля 2025, ПАИ

19-летняя девушка, которая попала в Великих Луках под поезд, по информации ПАИ сейчас находится в операционной Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы.

Ей отсекло ногу на уровне средней трети голени. Восстановить ногу не удастся, речь сейчас идет о формировании культи.

По итогам операции и по показаниям будет приниматься решение, где продолжится лечение девушки, в Великих Луках или в Псковской областной клинической больнице.