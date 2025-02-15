Стало известно о состоянии попавшей под поезд девушки в Великих Луках
19-летняя девушка, которая попала в Великих Луках под поезд, по информации ПАИ сейчас находится в операционной Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы.
Ей отсекло ногу на уровне средней трети голени. Восстановить ногу не удастся, речь сейчас идет о формировании культи.
По итогам операции и по показаниям будет приниматься решение, где продолжится лечение девушки, в Великих Луках или в Псковской областной клинической больнице.
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