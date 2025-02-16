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Итоги Февральских чтений памяти Гейченко подвели в Пушкинском заповеднике

В Государственном Пушкинском заповеднике подвели первые итоги завершившихся Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Участники и гости конференции прослушали и обсудили 15 сообщений и докладов. В год 80-летия Великой Победы многие из выступлений ожидаемо были посвящены деятельности учреждений и отдельных работников культуры в военное время и сложные годы послевоенного восстановления страны. В других докладах и сообщениях речь шла о современной нам работе разных российских учреждений культуры, в частности, об итогах года 225-летия со дня рождения поэта, о музейных коллекциях, о новых книжных изданиях и прочем.

В ходе пленарной работы в научный оборот был введён впечатляющий массив вновь открытых материалов, архивных документов.

Тексты выступлений - как тех, что были озвучены на конференции, так и ещё трёх принявших участие в ней заочно - в заповеднике планируют опубликовать в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская Пушкиниана», которое силами Пушкинского Заповедника выходит в свет с 1996 года и на сегодня насчитывает 105 книг.

В «Михайловском» добавили, что в программу чтений для их участников были включены специальные экскурсии по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское».

Кроме того, гостей познакомили с выставками «Книжная обложка в творчестве художников объединения “Мир искусства“», по материалам фондовых коллекций Новгородского Государсвенного музея-заповедника, с выставкой иллюстраций к драме Пушкина «Борис Годунов» из собственного собрания Пушкинского Заповедника и с уникальным не только для «Михайловского», но и для всего региона проектом «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт».

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