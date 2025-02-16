Потепление ожидает жителей Северо-Запада на предстоящей неделе

16:21, 16 февраля 2025, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе на предстоящей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

Снег будет периодически сыпать на территории Северо-Запада. Кроме того, в первой половине недели в регионе будут преобладать холодные воздушные массы.

Однако с четверга жителей Северо-Запада ожидает потепление. В частности, на севере температура воздуха будет составлять от –8 до –3 градусов, а на юго-западе – от –5 до 0 градусов.

Ранее сообщалось, что туман и до –17 градусов прогнозируют в Псковской области 17 февраля.