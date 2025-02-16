«Тема недели»: меры безопасности

16:54, 16 февраля 2025, ПАИ

Псковское агентство информации представляет текстовую версию авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» от 15 февраля. В центре внимания предотвращение теракта на вокзале в Пскове.

Безопасности много не бывает

Безусловно, важным событием недели стало предотвращение теракта на вокзале Пскова. В четверг информацию об этом распространил центр общественных связей ФСБ России.

Боевики были нейтрализованы. Спустя несколько часов после появления информации силовики обнародовали видео, на котором видна работа ФСБ. На кадрах сельский отдельно стоящий дом. «Бросай оружие! Граната!» – слышно в кадре. Раздаётся хлопок, вспышка. На видео видны элементы взрывного устройства. В прямом и переносном смысле кухня по подготовке теракта.

На отдельном видео с камер наблюдения на вокзале видно, как террористы фотографируют здание внутри и снаружи.

Эта история закончилась для мирных граждан, для всех нас благополучно. Теракт предотвращён.

Помнится, когда несколько лет назад на вокзале Пскова появились рамки металлодетекторов, досмотр, вокруг территории появился забор, ограниченный проход на перрон, находились те, кто всем этим возмущался. Вот, мол, раньше очередей не было – а теперь рамка, встретить-проводить можно было спокойно.

Теперь мы как нельзя нагляднее убедились, что любые меры безопасности не бывают лишними. Камеры, рамки, досмотр – в конечном счёте всё это о спасении жизни людей. Экстремистов, которые готовили теракт на вокзале в Пскове, удалось обнаружить и зафиксировать в том числе и благодаря этим системам безопасности.

Кстати, самое время освежить в памяти правила поведения при обнаружении подозрительных предметов. Они опубликованы в телеграм-канале Псковского агентства информации.

И ещё об одном важном моменте напомнил губернатор Михаил Ведерников: «Сейчас будет распространяться много дезинформации. Читайте только проверенные источники и не доверяйте всему, что пишут разные подозрительные группы», – отметил он.

На этой неделе тема безопасности Псковской области как части большой страны обсуждалась и в Совете Федерации.

В Сенате прошло совещание, в центре которого была реализация постановления о господдержке социально-экономического развития Псковской области. Помните те самые Дни Псковской области в Совете Федерации, что прошли в мае прошлого года?

Совещание провёл первый заместитель председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий.

Так вот, на совещание обсудили создание систем обнаружения и подавления БПЛА на территории нашего региона. Работа ведётся во взаимодействии с профильными НИИ и при координирующей роли Министерства обороны. Ждём новостей и в этом направлении обеспечения безопасности.

Новая глава в жизни муниципалитетов

На этой неделе инициативы преобразования десяти районов в муниципальные округа поступили на рассмотрение в Псковское областное Собрание. Решение о переходе приняли Великолукский, Дедовичский, Куньинский, Новосокольнический, Островский, Палкинский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Псковский и Себежский районы. Инициативы в виде законопроектов будут рассмотрены на ближайшей сессии Собрания.

Принятие законов сформирует систему органов местного самоуправления, в которой будет два городских и 24 муниципальных округа, отметил спикер регионального парламента Александр Котов. Цитирую: «Мы намеренно стремились к единству такой системы управления, считаем, что в наших условиях она наиболее эффективна, учитывает опыт Псковской области, учитывает наши особенности, в том числе по количеству населения и количеству населённых пунктов на территории региона».

В переходе на обновлённые муниципальные рельсы региональные власти своих коллег активно поддерживают. С главами муниципалитетов, которым предстоит преобразование, встретились глава региона Михаил Ведерников и председатель Собрания Александр Котов. Речь шла в том числе и о тех плюсах, которые несёт работа в системе округов.

Одна на всех

По всей Псковской области ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, труженникам тыла, малолетним узникам концлагерей вручают медали к 80-летию Победы. Это только один из поводов показать нашим старикам, как они важны нам, как мы им признательны. На этой неделе медали получили несколько жителей Талабских островов. Которым, кстати, этой зимой приходится непросто: из-за тонкого льда добраться до островов можно только на катере на воздушной подушке. Что и сделали глава Псковского района Наталья Фёдорова и мои коллеги с «Первого Псковского».

СВОих не бросаем

В Псковской области продолжается активная работа с участниками СВО и членами их семей. В этой работе участвуют все: региональные и муниципальные власти, региональное отделение фонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, Ассоциация ветеранов СВО. Ребята возвращаются домой из зоны специальной военной операции и не просто адаптируются к мирной жизни, но и помогают в этом друг другу. О героях и их судьбах каждую неделю в выпусках новостей рассказывает «Первый Псковский».