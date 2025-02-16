Предложение руки и сердца сделал пскович своей возлюбленной на Сретенском балу
Предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной участник Сретенского бала в Пскове сегодня, 16 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
«Конечно, в будущем нас ждёт ещё множество трудностей и побед, но я буду идти с тобой до конца. Я люблю тебя», – сказал пскович.
Напомним, десятый Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, проходит в «Простории».
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