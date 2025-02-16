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Общество

Около 70 пар молодых людей станцевали на Сретенском балу в Пскове

Около 70 пар молодых людей станцевали на Сретенском балу в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Около 70 пар молодых людей станцевали на Сретенском балу в Пскове. Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Изысканные танцы под аккомпанемент камерного состава Губернаторского симфонического оркестра, дамы в бальных платьях, кавалеры в костюмах, салоны, посвящённые традициям XVIII–XIX веков, – всё это о X Сретенском бале», – отметил Борис Елкин.

Он напомнил, что праздник был организован в честь Сретения Господня и Дня православной молодёжи.

«Ключевым событием вечера стал конкурс «Король и Королева бала», в котором выступило шесть пар. За одну минуту они продемонстрировали своё танцевальное мастерство, а гости вечера выбрали победителей», – рассказал Борис Елкин.

Он уточнил, что завершением бала стала цветочная церемония, во время которой каждый кавалер вручил своей даме цветок.

«Благодарю организаторов за их труд и внимание к деталям, а всех участников – за их энергию и мастерство, сделавшие вечер незабываемым!» – заключил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что предложение руки и сердца сделал пскович своей возлюбленной на Сретенском балу.

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