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Псковичка установила личный рекорд и выиграла первенство России по лёгкой атлетике

Псковичка Елизавета Николаева установила личный рекорд и стала победительницей первенства России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщается в группе «ВФЛА / Лёгкая атлетика России» в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот видео в группе «ВФЛА / Лёгкая атлетика России» в соцсети «ВКонтакте»

Дистанцию 2 000 метров с препятствиями Елизавета Николаева преодолела за 6 минут 37,13 секунды.

Напомним, что соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 14 по 16 февраля.

В прошлом году Елизавета Николаева стала победительницей зимнего первенства страны на этой дистанции, а также брала бронзу на летнем первенстве России в беге на 3 000 метров с препятствиями.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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