Программа Малахова с жителем Дедовичского района вышла в эфир

11:44, 17 февраля 2025, ПАИ

Программа телепередачи «Песни от всей души» с жителем Дедовичского района Георгием Литвиненко вышла в эфир.



Фото: скриншоты из выпуска телепередачи



Фото: скриншоты из выпуска телепередачи



Фото: скриншоты из выпуска телепередачи



Фото: скриншоты из выпуска телепередачи







В программе мужчина спел песню «Вернись в Соренто», рассказал про свою жену, стиль и коллекцию самодельных галстуков-бабочек.

Ранее Георгий Литвиненко рассказал о своём участии в программе. Читайте здесь.

Добавим, что в телепередаче в гостях у Андрея Малахова собираются разные герои: таланты-самородки, кому есть чем гордиться и поразить страну. Они рассказывают о своих мечтах, семьях, детях, бабушках и дедушках. А в перерывах между душевными разговорами герои исполняют любимые народные песни и известные хиты.