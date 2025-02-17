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Общество

Кадетов чествуют сегодня в Пскове

Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского кадета, проходит в гимназии № 29 в Пскове сегодня, 17 февраля, передает корреспондент ПАИ.

На мероприятии присутствуют кадеты МЧС России из Пскова и Великих Лук.

  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского кадета
    Фото: ПАИ
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского кадета
    Фото: ПАИ
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского кадета
    Фото: ПАИ
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского кадета
    Фото: ПАИ
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского кадета
    Фото: ПАИ
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского кадета
    Фото: ПАИ
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского кадета
    Фото: ПАИ
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского кадета
    Фото: ПАИ
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского кадета
    Фото: ПАИ

«Мне очень приятно, что кадетское движение Пскова и Великих Лук благодаря нашей совместной работе сегодня встретилось и объединилось. Кадетское движение в России действительно благородное. Мы бы очень хотели, и будем делать всё возможное, чтобы вы оставались с нами в системе МЧС. Ваша главная задача сейчас – учиться, получать знания и навыки. Спасибо большое вашим наставникам, руководителям и директорам. За вами будущее России. Только вперёд!» – отметил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Он также вручил молодым людям погоны и грамоты за участие в игре «Юнармия-2025». Кроме того, Сергей Лаврухин отметил призёров, победителей и участников Всероссийской олимпиады школьников.

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