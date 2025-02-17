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Какими должны быть дворы многоквартирных домов по новым требованиям, рассказал архитектор

Каким требованиям должны соответствовать дворы многоквартирных домов, рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Так должен выглядеть двор без автомобилей. Изображение: эскиз одного из крупных московских застройщиков

В 2023 году в Градостроительном кодексе России закрепили понятие «согласование архитектурно-градостроительного облика», до этого данная процедура была только в городах федерального значения, сказал собеседник ПАИ. Он подчеркнул, что Псковская область одна из первых внедрила в свой оборот шесть новых основных требований.

Одно из требований – безбарьерная среда. «Лифт в подъезде, лифтовый холл, ступеньки на входе в подъезд и внутри подъезда на первом этаже перед лифтом должны находиться в одной плоскости», – объяснил Евгений Шапкин.

То же касается и дворовой части – всё должно быть в одной плоскости: без парковок, с аварийным подъездом, скрытым специальной газонной решёткой. «У жителей дома должна быть возможность выйти в приватную зону для отдыха, во двор, или через второй выход во внешнюю часть», – заключил главный архитектор Псковской области.

Подробнее о новых требованиях, а также об уже реализованном в Псковском районе проекте, учитывающем нововведения, читайте в интервью с Евгением Шапкиным здесь.

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