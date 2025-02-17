Основные требования к архитектурному облику домов назвал эксперт

15:31, 17 февраля 2025, ПАИ

Шесть новых требований к внешнему виду дворов многоквартирных домов внедрили в Псковской области в 2023 году в рамках процедуры «согласование архитектурно-градостроительного облика». Об этом главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

Требования включают в себя цветовые решения фасадов, вопросы безопасности и безбарьерную среду. Так, на входе в подъезд дома должны быть установлены прозрачные двери. «Это вопрос безопасности. Попытки ограбления сводятся на нет, если подъезд просматривается», – подчеркнул Евгений Шапкин. Лифтовой холл, лифт в подъезде, а также ступеньки на входе в подъезд и внутри него перед лифтом должны находиться в одной плоскости, – отметил он.

В дворовой части не должно быть парковок, а проезд может быть только аварийным. У жильцов дома должна быть возможность выйти в частную зону отдыха, заключил главный архитектор Псковской области.

Об уже реализованном по нововведениям проекте в Псковском районе читайте в интервью с Евгением Шапкиным здесь.