Есть ли в Пскове дворы, соответствующие новым требованиям, рассказал Евгений Шапкин

16:06, 17 февраля 2025, ПАИ

В Псковском районе один из застройщиков реализовал проект, приближённый к новым требованиям архитектурно-градостроительного облика, введённым в регионе в 2023 году. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

«Данный проект представили на крупной выставке в Москве, а глава Минстроя Ирек Файзуллин обратил внимание на его качество, – поделился результатами собеседник ПАИ. – Подъезды в этом дворе находятся в единой плоскости, есть общее дворовое пространство без машин, а подъездные группы – сквозные», – перечислил Евгений Шапкин.

В этом году, по словам главного архитектора Псковской области, застройщик приступит к работе над ещё одним проектом, который максимально реализует новые требования.

Подробнее о новых требованиях к внешнему виду многоквартирных домов читайте в интервью с Евгением Шапкиным здесь.