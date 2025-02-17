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ИИ должен стать главным помощником в достижении новых высот – Александр Захаров

Искусственный интеллект должен стать главным помощником в достижении новых высот, заявил ПАИ советник ректора ПсковГУ Александр Захаров.

Фото: ПАИ

«Считаю задачу войти в топ-5 стран мира по показателям в области искусственного интеллекта амбициозной, но вполне достижимой при условии грамотной стратегии и эффективной реализации», – отметил Александр Захаров.

В первую очередь необходимо чётко понимать, что ИИ и нейросети не являются заменой человеческого труда, а представляют собой мощный инструмент, способный значительно повысить эффективность работы. История развития технологий показала, что прогресс неизбежно приводит к трансформации рынка труда. Появление конвейера, автоматизация производства и развитие компьютерных технологий в своё время приводили к исчезновению одних профессий и появлению других, более современных и востребованных, подчеркнул он.

«То же самое происходит и сейчас. Да, некоторые профессии, основанные на рутинных и повторяющихся операциях, постепенно будут автоматизированы и исчезнут. Однако это не должно вызывать панику и страх. Наоборот, это должно стать стимулом для переквалификации, получения новых знаний и навыков, освоения новых профессий, связанных с разработкой, внедрением и обслуживанием систем ИИ», – объяснил советник ректора ПсковГУ.

Искусственный интеллект должен стать главным помощником в достижении новых высот в различных сферах деятельности. «В образовании ИИ мы уже используем для создания интерактивных образовательных программ, автоматизации проверки заданий и выявления пробелов в знаниях студентов», – уточнил спикер.

По его словам, сейчас есть несколько проблем, с которыми нужно поработать. Во-первых, необходимо обеспечить доступность качественного образования в области ИИ для всех желающих создавать новые образовательные программы, переподготавливать кадры и развивать систему непрерывного образования. Во-вторых, нужно стимулировать развитие научных исследований в этой области, поддерживать научные коллективы, выделять гранты на проведение исследований и создавать условия для коммерциализации научных разработок. В-третьих, необходимо создать благоприятную нормативно-правовую среду для развития ИИ, включая разработку чётких правил и стандартов, регулирующих использование ИИ, защищающих права граждан и обеспечивающих безопасность.

«Важно понимать, что развитие ИИ – это не только технологическая задача, но и социальная. Необходимо учитывать этические аспекты использования ИИ. Нужно вести открытый диалог с обществом о преимуществах и рисках, связанных с развитием ИИ, развеивать мифы и заблуждения. Главное – помнить, что ИИ – инструмент, а не цель», – заключил эксперт.

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