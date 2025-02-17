Как дом из псковской резиденции Деда Мороза оказался в Печорах, рассказал специалист
Как трёхмодульный дом из резиденции Деда Мороза в парке Строителей в Пскове оказался в Печорах, рассказал руководитель компании MODUL Алексей Иванников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 февраля.
В 2024 году Алексей Иванников и его коллеги спроектировали и смонтировали дачу Деда Мороза площадью 40 квадратных метров. «Для нас это был колоссальный интерес. Мы понимали, что отдаём дом на растерзание детишкам», – поделился впечатлениями спикер. После проведения всех мероприятий команда MODUL совершенно спокойно увезла его в гостевой дом «Куничка» в Печорах, где он по сей день служит и принимает гостей.
Напомним, что комплекс гостевых домов «Куничка» строился по prefab-технологии – сегодня там находится модульная баня и четыре дома.
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