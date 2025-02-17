День кадета отметили в псковской гимназии № 29
Сегодня, 17 февраля, отмечают День российского кадета. В этот день чествуют тех, кто в юности решил посвятить свою жизнь служению Родине. Торжественное мероприятие прошло в псковской гимназии № 29, где ребята получили погоны, медали и благодарственные письма за активную жизненную позицию, сообщил глава Пскова Борис Елкин.
В ответ они продемонстрировали свои таланты, подготовив стихотворения собственного сочинения, песни и танцы.
«Кадеты – это завтрашний день нашей страны, молодёжь, которая уже сегодня осознаёт всю важность и ответственность за обеспечение безопасности и стабильности Отечества. От всей души поздравляю всех причастных с этим значимым днём! Желаю вам дальнейших успехов в учёбе, стойкости духа и уверенности в своих силах!» – поздравил кадетов Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что посвящённое празднованию Дня РСО мероприятие прошло в Псковской областной филармонии.
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