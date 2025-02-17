На некоторых улицах в Великих Луках не будет света 18 февраля

20:59, 17 февраля 2025, ПАИ

На некоторых улицах в Великих Луках не будет света завтра, 18 февраля, из-за плановых отключений электроэнергии для производства ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Света не будет с 09:00 до 17:00 на улице Спасовской, на проспекте Есенина, на улице Есенина, дома № 24–31, на улице Суворова, дома № 11–20, 18н, на улице Ставского, дом № 19.

Ранее сообщалось, что капремонт моста через реку Полонку начался в Порховском районе.