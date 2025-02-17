Михаил Ведерников поздравил представителей РСО с праздником

21:22, 17 февраля 2025, ПАИ

17 февраля отмечается День студенческих отрядов России. Студотряды Псковской области насчитывают уже более тысячи человек. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил представителей РСО с праздником.

Глава региона отметил, что в прошлом году бойцы студотрядов трудились в десяти больницах Псковской области и в Республике Беларусь. 390 участников движения работали на предприятиях и в детских лагерях области, в международном центре «Артек», во Всероссийском детском центре «Орлёнок», в образовательном центре «Сириус» и во многих других проектах.

В рамках акции «Ольгинский десант» отряды ездят по муниципалитетам региона, оказывая адресную помощь семьям участников СВО, ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям и пожилым людям, благоустраивают территории мемориалов и памятников. Также ребята из студотрядов занимают призовые места во всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

«Поздравляю всех причастных с праздником и желаю новых трудовых свершений», – сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что посвящённое празднованию Дня РСО мероприятие проходит в Псковской филармонии.