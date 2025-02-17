Руководитель компании по домостроению Алексей Иванников стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Руководитель компании MODUL Алексей Иванников стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 февраля.
Главное:
- дома, построенные по prefab-технологии, становятся всё более востребованными в России;
- фишка псковского производителя prefab-домов: жильё под ключ со всем необходимым, с собой хозяевам достаточно взять только тапочки и зубную щётку;
- благодаря региональному фонду поддержки предпринимателей компания MODUL получила материальную помощь и приобрела оборудование для утепления пенполиуретана, которого в Псковской области ещё ни у кого нет;
- дома по современным технологиям, в том числе prefab, не стоят дешевле кирпичных домов, это заблуждение;
- резиденция Деда Мороза в парке строителей – дело рук Алексея Иванникова и его коллег. Теперь резиденция продолжает жизнь в качестве одного из гостевых домов «Куничка» в Печорах. Так что гости, сами того не зная, могут жить в доме Дедушки Мороза;
- ещё один гостиничный проект на основе модульных домов реализуется в Себеже;
- клиенты главным образом не из Псковской области. Например, проекты псковичей реализовали в Вологодской и Челябинской областях;
- небольшой профессиональный секрет для поиска своей ниши в бизнесе: стоит смотреть, какие новые направления начинают осваивать крупные компании, и делать это локальнее и глубже;
- в создании проектов домов участвуют архитектор Владимир Шуляковский и дизайнеры Екатерина Иванникова и Лариса Гольман;
- вместо расширения производства псковские производители домов по prefab-технологии предпочитают работать над индивидуальностью, кастомизируя или идя по пути франшизы, работая с другими регионами;
- а вот ещё был случай: владельцу prefab-дома загородили вид на реку, дом разобрали на модули и перенесли на новое место. С немодульными домами такой фокус не выйдет.
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