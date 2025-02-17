Руководитель компании по домостроению Алексей Иванников стал гостем «Серебряного дождя». Главное

21:39, 17 февраля 2025, ПАИ

Руководитель компании MODUL Алексей Иванников стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 февраля.

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