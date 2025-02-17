В ряде населённых пунктов Гдовского района не будет света с 17 по 22 февраля

22:34, 17 февраля 2025, ПАИ

С 17 по 22 февраля в населённых пунктах Гдовского района запланированы отключения электроэнергии в связи с ремонтными работами. Об этом пишет газета «Гдовская заря» со ссылкой на Гдовские районные электросети.

Время объявленных отключений возможно с 10:00 до 17:00. 18 февраля света не будет в деревнях Подборовье (Самолвовская волость) и Мельговщина.

19 февраля электроэнергию отключат в деревнях Лядины, Доможирка, Богдановщина, Мяковщина, 20 февраля – в деревнях Закрапивенье Горка, Чечевино, Некрытые Дубяги, Блянск, Надозерье, Волошно, Ужево, Заборовье, Плесна, Еврейно, Алмаз.

21 февраля отключения запланированы в населённых пунктах Забельско, Охотбаза, Хутор, Замежничье, Марьино, Гвоздно, Тереб, Лесная, Молоди, Быковщина, Горка, Кануновщина, Дуброво, Каменный Конец, Сошня, Булатовщина, Сырой Лес, Серебро, на ж/д станции Пахомово, в деревнях Лаптовицы, Задубье и в посёлке Устье.

22 февраля света не будет в деревне Сельцы.

Ранее сообщалось, что на некоторых улицах в Великих Луках не будет света завтра, 18 февраля.