Пациентку с острым менингоэнцефалитом вылечили в Псковской инфекционной больнице

10:34, 18 февраля 2025, ПАИ

В Псковской областной инфекционной клинической больнице вылечили пациентку с острым менингоэнцефалитом вирусной этиологии, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

При поступлении женщина жаловалась на лихорадку, выраженную головную боль и боль в шее, снижение резкости зрения и рвоту. Состояние женщины при поступлении было тяжёлым, сопровождалось интоксикацией организма и спутанным сознанием.

Врачи в приемном отделении оперативно взяли анализы крови и ликвора путем люмбальной пункции, произвели КТ головного мозга. Врачи-реаниматологи осуществляли постоянный контроль состояния пациентки.

И. о. заместителя главного врача, врач-инфекционист Александр Антонов вместе с врачом-неврологом подробно ознакомился с историей болезни пациента и результатами проведенных исследований. На основании изученного специалистами была назначена соответствующая терапия согласно клиническим рекомендациям и общей клинической картине заболевания.

Благодаря подобранному лечению состояние пациентки быстро улучшалось, и уже через 20 дней женщину выписали домой.

Ранее сообщалось, что псковские хирурги провели успешную операцию беременной пациентке с инфарктом.