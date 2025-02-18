Публикуем фото с места пожара в пыталовской деревне Носово
Фотографии с места пожара в деревне Носово Пыталовского муниципального округа опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Сообщение о возгорании в здании поступило вчера, 17 февраля, в 23:48. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Напомним, что вчера, 17 февраля, в Псковской области произошло четыре пожара.
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