Публикуем фото с места пожара в пыталовской деревне Носово

12:31, 18 февраля 2025, ПАИ

Фотографии с места пожара в деревне Носово Пыталовского муниципального округа опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Сообщение о возгорании в здании поступило вчера, 17 февраля, в 23:48. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Напомним, что вчера, 17 февраля, в Псковской области произошло четыре пожара.