Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об изменении цен на сахар рассказали в Псковстате

Сахарный песок вырос в цене на 5,65 % в Псковской области в январе этого года по сравнению с декабрём 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Скриншот: пресс-служба Псковстата

Также за этот период на 5,12 % подорожала рыба мороженая неразделанная, на 3,93 % – куры охлаждённые и мороженые, на 2,67 % – хлеб и хлебобулочные изделия, на 2,27 % – рыба и морепродукты за исключением сельди и рыбных консервов, на 2,22 % – макаронные изделия, на 2,12 % – куриные яйца, на 1,83 % – плодоовощная продукция, включая картофель, на 1,54 % – молоко и молочная продукция, на 1,37 % – крупа и бобовые и на 1,35 % – мясо и птица.

Всего цены на продовольственные товары, не включая алкогольные напитки, в январе 2025 года в сравнении с декабрём прошлого года увеличились на 1,36 %.

Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли в Псковской области за декабрь 2024 года – январь 2025 года вырос на 9,8 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 февраля 2025

Надежда Подоплёкина: В нацпарке «Себежский» подсчитано каждое дерево
18 февраля 2025

20 февраля Псковский перинатальный центр проведёт занятие по подготовке к партнёрским родам
18 февраля 2025

День открытых дверей проводит ПсковГУ сегодня
18 февраля 2025

Об изменении цен на бензин рассказали псковичам
18 февраля 2025

Спрос на услуги по изготовлению заборов вырос в Пскове в три раза
18 февраля 2025

О развитии нацпарка «Себежский» поговорят на «Серебряном дожде»
18 февраля 2025

Об изменении цен на сахар рассказали в Псковстате
18 февраля 2025

О новых возможностях расскажут псковским предпринимателям на мастер-классе

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...