Об изменении цен на сахар рассказали в Псковстате

13:44, 18 февраля 2025, ПАИ

Сахарный песок вырос в цене на 5,65 % в Псковской области в январе этого года по сравнению с декабрём 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Также за этот период на 5,12 % подорожала рыба мороженая неразделанная, на 3,93 % – куры охлаждённые и мороженые, на 2,67 % – хлеб и хлебобулочные изделия, на 2,27 % – рыба и морепродукты за исключением сельди и рыбных консервов, на 2,22 % – макаронные изделия, на 2,12 % – куриные яйца, на 1,83 % – плодоовощная продукция, включая картофель, на 1,54 % – молоко и молочная продукция, на 1,37 % – крупа и бобовые и на 1,35 % – мясо и птица.

Всего цены на продовольственные товары, не включая алкогольные напитки, в январе 2025 года в сравнении с декабрём прошлого года увеличились на 1,36 %.

Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли в Псковской области за декабрь 2024 года – январь 2025 года вырос на 9,8 %.