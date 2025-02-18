Цены на бензин в Псковской области выросли – Псковстат

15:10, 18 февраля 2025, ПАИ

Об изменении цен на бензин в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, цены на дизельное топливо выросли на 9,73 % и составили 70,18 рубля за литр, цена на автомобильный бензин поднялась на 11,38 %, а его литр стоит 57,9 рубля. Бензин АИ-92 вырос в цене на 9,43 %, и его стоимость составляет 55,65 рубля за литр, АИ-95 – на 10,04 %, до 59,62 рубля, а бензин марки АИ-98 и выше стоит 84,01 рубля за литр, что больше на 23,13 %, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что за год цена бензина АИ-92 в Псковской области выросла на 9,7 %, а ежемесячно псковичи могут позволить себе 830 литров бензина этой марки.