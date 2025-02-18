«Такой получается фьюжен»: чего ждать от очередного фестиваля русской музыки в Пскове

18:00, 18 февраля 2025, ПАИ

Чем 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова будет отличаться от других, рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции в Школе креативных индустрий в Пскове сегодня, 18 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы решили сделать разностилевую программу. Ни для кого не секрет, что все русские композиторы вдохновлялись фольклорной русской музыкой и всячески её интерпретировали в своих великих произведениях. Мы взяли за основу концепцию, когда в рамках фестиваля выступят артисты, которые как поддерживают фольклорную традицию классическую, так и интерпретируют фольклор по-разному. Фестиваль будет на стыке нескольких жанров, фольклора и классической музыки. Такой получается фьюжен, эклектика этого фестиваля», – объяснил спикер.

Напомним, что фестиваль пройдёт в Пскове с 15 по 23 марта.