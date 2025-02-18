С падением курса доллара псковичи стали активнее интересоваться отдыхом за границей

17:51, 18 февраля 2025, ПАИ

С начала этого года курс доллара упал практически на 20 %, в связи с чем интерес псковичей к зарубежным турам увеличился. Об этом рассказала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Запросы на летние заграничные туры от псковичей идут ежедневно и гораздо активнее, чем в прошлом году в это же время», – отметила собеседница ПАИ. Она подчеркнула, что хоть курс доллара и понизился, это всё-таки не то падение, которое дало бы существенное снижение стоимости, и отдохнуть по тем ценам, что были несколько лет назад, уже не получится. «Но в любом случае какая-то небольшая экономия, которая суммируется с ранним бронированием, есть», – добавила Гелена Самохвалова.

В основном псковичи, по словам собеседницы ПАИ, интересуются отдыхом в Турции, так как для поездки в страну не нужна виза, а отдыхающие уже хорошо знакомы с сервисом. «Европейскими странами интересуются реже, так как туда нужна виза, а в связи с геополитической ситуацией нет гарантии, что её одобрят», – констатировала эксперт и сказала, что чаще остальных визы даёт Италия, однако всё зависит от усмотрения консула.

Говоря о российском отдыхе, Гелена Самохвалова подчеркнула, что внутренний туризм у людей в приоритете: «Различные регионы нашей страны предлагают экскурсионные, туристические, рекреационные, активные, лечебно-оздоровительные программы». Однако в этом году она настоятельно рекомендовала отказаться от отдыха на Черноморском побережье России в связи с экологической катастрофой, а в качестве альтернативы предложила отдых в Дагестане, в котором сейчас идёт активная работа по развитию инфраструктуры.

Напомним, что до 6 марта продлится набор псковичей-добровольцев для ликвидации последствий ЧС на побережье Чёрного моря.