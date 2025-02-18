В Псковской области экс-сотрудница межрайонной больницы подозревается в получении «откатов»

18:13, 18 февраля 2025, ПАИ

Сотрудница контрактной службы Великолукской межрайонной больницы, представляющая интересы медучреждения в сфере закупок товаров, регулярно получала от осуществлявшего поставки медицинских товаров ИП деньги в размере 12 % от суммы каждого заключённого контракта в качестве вознаграждения за помощь в заключении договоров вне аукциона и по намеренно завышенным ценам. В период с апреля 2023 года по март 2024 года она незаконно присвоила себе порядка четырёх миллионов рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СК России по Псковской области по результатам оперативно-разыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области возбуждены уголовные дела в отношении женщины. Она подозревается в девяти преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 200.5 УК РФ (незаконное получение работником контрактной службы денег за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд), и 13 преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 200.5 УК РФ (незаконное получение работником контрактной службы денег за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд, совершённое в крупном размере).

По уголовному делу выполняется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, что Великолукская межрайонная больница после объединения является филиалом Псковской областной клинической больницы. После объединения в великолукском филиале начали решать насущные проблемы. В частности, полностью погасили кредиторскую задолженность великолукской больницы в размере почти 400 миллионов рублей.