В деревнях сельского поселения «Себежское» ведётся работа по установке фонарей уличного освещения

20:55, 18 февраля 2025, ПАИ

В деревнях сельского поселения «Себежское» ведётся работа по установке фонарей уличного освещения. Об этом пишет районная газета «Призыв».

За последних два месяца – в январе и феврале 2025 года – проведены работы по установке фонарей на столбы уличного освещения в деревнях Капаново и Аннинское. В деревне Капаново установлено три светильника, в Аннинское – восемь.

«Теперь не страшно будет ходить по улицам ни ранним утром (взрослым – на работу, детям – на школьный автобус), ни вечером. Работа над освещением населённых пунктов сельского поселения «Себежское» будет продолжена», – сообщает администрация поселения.

Ранее сообщалось, что новое освещение в центре Изборска заработало в штатном режиме.