Освещение заработало в центре Изборска

17:51, 14 февраля 2025, ПАИ

Новое освещение в центре Изборска заработало в штатном режиме. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своем Telegram-канале.

У Изборской крепости на благоустроенном общественном пространстве установили 22 чугунных исторических, 15 малых и восемь больших фонарей. Кроме того, здесь сделали пешеходные дорожки, построили лестницу к источнику, установили новую часовню и малые архитектурные формы.

«Работы на этой территории имели свои особенности. При проектировании был сделан акцент на сохранение исторического облика древней местности, а в производстве работ использовались только натуральные материалы. В процессе земляных работ под надзором археологов были найдены артефакты XIII–XIX веков. Турпоток и стесненные условия населенного пункта не стали для строителей препятствием, но значительно усложнили работу», – отметил глава муниципалитета.

Добавим, что проект благоустройства «Тропа к источнику» стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в 2023 году в категории «Исторические поселения». Из федерального и областного бюджетов выделили 66,54 млн рублей на его реализацию.

Напомним, что ранее на прилегающей территории по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была в кратчайшие сроки произведена подсыпка дороги.