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Общество

Психологическую поддержку участников СВО предлагается включить в перечень видов деятельности СОНКО с возможностью получения господдержки в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс на рассмотрение в областное Собрание депутатов изменения в законе «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области». Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Перечень видов деятельности СОНКО для получения ими государственной поддержки предлагается дополнить ещё одним пунктом – о социальной адаптации и психологической поддержке участников СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов их семей. В таком случае некоммерческие организации смогут участвовать в конкурсах и получать гранты на реализацию социальных проектов оказания такой помощи участникам СВО и их семьям.

«Рассчитываю, что депутаты областного Собрания предложение поддержат», – отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что 135 миллионов рублей привлекли в экономику Псковской области социально ориентированные НКО в 2024 году.

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