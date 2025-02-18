Псковских старшеклассников приглашают стать курсантами образовательных организаций ФСИН России

21:57, 18 февраля 2025, ПАИ

Представители кадрового аппарата СИЗО-1 провели встречу с учениками псковского лицея «Развитие» и пригласили их к поступлению в ведомственные образовательные организации ФСИН России. Сотрудники УИС рассказали о преимуществах обучения, требованиях к абитуриентам, учебном процессе и перспективах карьерного роста после выпуска, сообщили ПАИ в ведомстве.

Среди плюсов названы гарантированное трудоустройство, получение высшего образования бесплатно, возможность осваивать учебные программы в современных, технически оснащенных аудиториях.

Особое внимание было уделено таким направлениям в обучении, как оперативно-разыскная деятельность и воспитательная работа с осужденными (Университет ФСИН России Санкт-Петербурга), уголовно-исполнительные инспекции и организация режима и надзора (Псковский филиал Университета ФСИН России), психология и тыловое обеспечение (Академия ФСИН России г. Рязань), инженерно-технический профиль (Воронежский институт ФСИН России), пробация (Вологодский институт права и экономики ФСИН России).

Встреча прошла в формате открытого диалога. По словам сотрудников УФСИН, это позволило старшеклассникам лучше понять, какие возможности открываются перед ними при выборе профессии в пенитенциарной системе. Обучающиеся смогли задать все интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы, заверили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в УФСИН России по Псковской области назначен новый руководитель.