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Общество

Глава Минтруда рассказал о длинных выходных в майские праздники

В этом году у работающих россиян не будет сокращённой рабочей недели в честь праздников 23 Февраля и 8 Марта, поскольку оба этих праздника выпадают на выходные дни. Как сообщил 18 февраля министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, эти выходные дни будут добавлены к майским праздникам, чтобы люди могли отдыхать подольше, приводит слова министра ТАСС.

«Так получилось, что 8 Марта и 23 Февраля выпали на выходные дни, и мы воспользовались этим, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь сбалансирован, и у нас меньше перерывов в работе в течение года», – цитирует ТАСС слова министра.

Антон Котяков подчеркнул, что решение о календаре выходных и рабочих дней принимается правительством каждый год. При его составлении учитывается продолжительность новогодних и майских праздников.

Ранее сообщалось, что специалисты сферы соцобслуживания Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе профмастерства.

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