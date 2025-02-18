Участники проекта «Ольгинский десант. Десант Победы» обсудили его перспективы с ректором ПсковГУ

20:40, 18 февраля 2025, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина встретилась с командными составами отрядов, которые приняли участие в проекте «Ольгинский десант. Десант Победы». В мероприятии также приняли участие проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности Светлана Воднева, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева, врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев, руководитель студотрядов Псковской области Алла Сердцева, бойцы РСО – студенты ПсковГУ и школьники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

На встрече были подведены итоги выездов в рамках молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант». В 2024 году в ней приняли участие более 140 ребят в составе четырёх постоянных и четырёх сводных отрядов. География проекта включила десять муниципалитетов: Псков, Псковский, Усвятский, Дновский, Куньинский и Гдовский районы, а также Пустошкинский, Локнянский, Печорский, Плюсский округа. Участники оказали помощь по более чем 50 адресам. Речь идёт об уборке домов и придомовых территорий, о помощи в садоводстве и бытовых вопросах, о колке и уборке дров, о благоустройстве памятников и братских захоронений. По итогам 2024 года было проведено более 50 занятий со школьниками.

«Студенты – активисты регионального РСО – это люди, чьи сердца всегда открыты людям. Вы смогли возродить движение студотрядов на базе Псковского государственного университета. Проект «Ольгинский десант» – прекрасная инициатива, которая ежегодно реализуется в Псковской области при поддержке муниципалитетов региона. В этом году проект расширился: впервые был организован российско-белорусский отряд «Поиск». Наши ребята доказали, что границ не существует, что студенты из дружеских государств могут дружить и вместе оказывать помощь всем, кто в ней нуждается», – подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности Светлана Воднева напомнила, что идея создания международного отряда «Ольгинского десанта» была озвучена на Российско-белорусском слёте студотрядов. Проекты ПсковГУ, направленные на взаимодействие братских стран, находят поддержку на федеральном и региональном уровне. Активные международные связи выстраиваются также в рамках консорциума «Российско-белорусский университетский союз «Вместе», создание которого инициировал университет.

Участники встречи обсудили итоги зимнего выезда проекта «Ольгинский десант. Десант Победы» и перспективы его развития: выстраивание диалога с новыми муниципалитетами и адресными социальными группами, расширение контактов с молодёжью Республики Беларусь, реализацию инициатив при грантовой поддержке. Кроме того, в рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между филиалом фонда «Защитники Отечества» в Псковской области и региональным отделением движения «Российские студенческие отряды».

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил представителей РСО с праздником.