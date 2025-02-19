Псковское землячество заработало в Москве

10:57, 19 февраля 2025, ПАИ

Начало работы Псковского землячества в Москве и планы на 2025 год обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с директором организации Даниилом Васильевым.

Псковское землячество в Москве создали по инициативе псковских региональных властей. Цель – поддержание контактов и связей уроженцев региона, которые живут, работают или учатся в Москве. «Особое внимание будем уделять работе со студентами – чтобы даже вдали от дома наши ребята чувствовали поддержку, а в случае необходимости обращались за помощью», – отметил глава региона в своём Telegram-канале.

У Псковского землячества в Москве уже есть группа в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/club228708372) и свой Telegram-канал (t.me/pskovzemlyachestvo/5). «Подписывайтесь и приглашайте друзей!» – призвал псковичей губернатор.

Напомним, что с 17 июля 2023 года в Москве начало работу представительство Псковской области. Там решаются задачи оперативного взаимодействия псковских властей с федеральными коллегами, отстаиваются интересы региона. Представительство в 2024 году организовывало и проведение Дней Псковской области в Совете Федерации.