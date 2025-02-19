Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковское землячество заработало в Москве

Начало работы Псковского землячества в Москве и планы на 2025 год обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с директором организации Даниилом Васильевым.

Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Псковское землячество в Москве создали по инициативе псковских региональных властей. Цель – поддержание контактов и связей уроженцев региона, которые живут, работают или учатся в Москве. «Особое внимание будем уделять работе со студентами – чтобы даже вдали от дома наши ребята чувствовали поддержку, а в случае необходимости обращались за помощью», – отметил глава региона в своём Telegram-канале.

У Псковского землячества в Москве уже есть группа в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/club228708372) и свой Telegram-канал (t.me/pskovzemlyachestvo/5). «Подписывайтесь и приглашайте друзей!» – призвал псковичей губернатор.

Напомним, что с 17 июля 2023 года в Москве начало работу представительство Псковской области. Там решаются задачи оперативного взаимодействия псковских властей с федеральными коллегами, отстаиваются интересы региона. Представительство в 2024 году организовывало и проведение Дней Псковской области в Совете Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 февраля 2025

Презентация сборника «Тебя никто не победит!» проходит в медиацентре ПАИ
19 февраля 2025

Более 300 вакансий представят на псковской ярмарке по трудоустройству
19 февраля 2025

Руководитель инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева станет гостьей программы «Среда обитания»
19 февраля 2025

Железнодорожный вокзал в Пскове капитально ремонтируют
19 февраля 2025

До -16 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 20 февраля
19 февраля 2025

Опубликованы бланки акции «Губернаторский дневник» за второй триместр
19 февраля 2025

Пряники в честь 80-летия Победы начали изготавливать в Себежском районе
19 февраля 2025

Поздравить родных с 23 Февраля авторскими открытками могут псковичи

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...