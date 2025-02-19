Железнодорожный вокзал в Пскове капитально ремонтируют

11:43, 19 февраля 2025, ПАИ

Капитальный ремонт проводят на псковском железнодорожном вокзале, рассказали корреспонденту ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«В ходе ремонта планируется обновить кровлю, фасад, фундамент и внутренние помещения, а также оборудовать залы ожидания центра содействия мобильности», – уточнили в пресс-службе.

Отметим, что в январе 2025 года «Ласточки» перевезли через Псков более 70 тысяч пассажиров.

Напомним, что вагоны беспересадочного сообщения Санкт-Петербург – Себеж и Москва – Себеж вновь будут курсировать начиная с 16 мая этого года.